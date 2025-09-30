Genova, posteggi sui marciapiedi, disabili dimenticati?

Genova – Posteggi ricavati sui marciapiedi con linee blu, azzurre e bianche tracciate dagli enti preposti e non abusivi ma che sembrano non tenere in considerazione le esigenze di disabili in carrozzina e neppure di quelle di genitori che spingono passeggini o infortunati alle prese con stampelle e anziani con supporti per la deambulazione.

Il “caso” è scoppiato in corso Monte Grappa, la strada che da San Fruttuoso sale verso Castelletto, ma analoghe segnalazioni arrivano da molti quartieri e presentano curiose similitudini.

In pratica, forse con il lodevole scopo di ricavare posteggi in vie dove non ci sono, si è legalizzata la possibilità di salire con le ruote sul marciapiede per poter posteggiare senza sporgere pericolosamente sulla strada ma, per farlo, si sono sacrificati i diritti di tante persone che fanno un pò più di fatica a muoversi rispetto ad un “normodotato”.

Una carrozzina per disabili ha bisogno di almeno 50 centimetri di spazio per passare e chi pensa (sbagliando) che sia un problema che riguarda solo “gli altri” può riflettere sul fatto che basta un incidente per ritrovarsi sulle stampelle o magari, invecchiando, si può avere maggiore difficoltà a spostarsi o, ancora, si può diventare padre o madre ed avere bisogno di scarrozzare un pargolo su un passeggino o, ancora, lo si può fare da nonno o da nonna.

La casistica di quanti hanno bisogno dei marciapiedi liberi e sgomberi, dunque, è piuttosto nutrita e la domanda su cosa sia successo in corso Montegrappa (come negli altri quartieri) sorge spontanea: chi ha autorizzato quei posteggi?

I segnalatori evidenziano che non si tratta di scelte recenti ma sperano che la nuova amministrazione rifletta di più sulla loro “prosecuzione”.

