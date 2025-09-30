Genova, tentano di rubare un’auto a Molassana: denunciati

Genova – Sono entrati in un panificio di notte, hanno approfittato di un attimo di distrazione del dipendente per sottrargli le chiavi della macchina e hanno tentato di rubare la vettura, venendo però scoperti dallo stesso proprietario che li ha poi messi in fuga.

É accaduto nella notte in via Piacenza, a Molassana. Protagonisti della vicenda un 36enne e un 41enne che sono entrati nel locale con la scusa di acquistare una birra e si sono impossessati delle chiavi.

Pochi minuti dopo, il dipendente ha sentito il rumore di accensione della vettura, si è portato fuori dal locale e, dopo aver visto la scena, si è messo all’inseguimento dei due malviventi che nel frattempo tentavano di fuggire.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia di stato, che si sono messi sulle tracce dei due e li hanno bloccati: sono stati denunciati per tentato furto aggravato.

