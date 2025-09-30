Sanremo, operaio cade su lastre di vetro, è grave

Sanremo (Imperia) – Sono gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni dell’operaio di 54 anni coinvolto questa mattina in un grave incidente sul lavoro.

L’uomo era al lavoro su un muretto alto un paio di metri quando, per cause da accertare, è caduto su alcune lastre di vetro che lo hanno ferito in modo grave al torace.

L’incidente è avvenuto in località Gozo Superiore e l’uomo ha perso molto sangue durante le operazioni di soccorso e trasferimento all’ospedale in condizioni critiche.

Giunto in ospedale, l’operaio è stato sottoposto alle cure dei medici che hanno fermato una forte emorragia e ricoverato l’uomo in rianimazione.

In corso le verifiche delle forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Nel cantiere anche gli ispettori del Lavoro e quello della Asl1 per accertare il rispetto delle normative sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.