martedì 30 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaSanremo, operaio cade su lastre di vetro, è grave
ImperiaCronacaNotizie LiguriaNotizie in evidenza

Sanremo, operaio cade su lastre di vetro, è grave

Redazione Liguria
0

Santa Corona Pietra Ligure ospedaleSanremo (Imperia) – Sono gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni dell’operaio di 54 anni coinvolto questa mattina in un grave incidente sul lavoro.
L’uomo era al lavoro su un muretto alto un paio di metri quando, per cause da accertare, è caduto su alcune lastre di vetro che lo hanno ferito in modo grave al torace.
L’incidente è avvenuto in località Gozo Superiore e l’uomo ha perso molto sangue durante le operazioni di soccorso e trasferimento all’ospedale in condizioni critiche.
Giunto in ospedale, l’operaio è stato sottoposto alle cure dei medici che hanno fermato una forte emorragia e ricoverato l’uomo in rianimazione.
In corso le verifiche delle forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.
Nel cantiere anche gli ispettori del Lavoro e quello della Asl1 per accertare il rispetto delle normative sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ambulanza croce verde sestri ponente genova

Genova, investita da un’auto a Sampierdarena: donna in codice rosso

Cronaca
polizia commissariato Pré Genova

Genova, paura in un’agenzia di viaggi: uomo semina il panico e...

Cronaca
Striscione tifosi Genoa Gaza

Genoa, la Gradinata Nord prende posizione a sostegno di Gaza

Cronaca
Tartaruga marina caretta Thalassa

Tartaruga Thalassa salvata in mare torna libera

Cronaca