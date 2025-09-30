Sestri Levante, nascondeva due chili di droga nel portone del palazzo

Sestri Levante (Genova) – Hanno scoperto la presenza di un nascondiglio per la droga collocato nell’androne di un palazzo e hanno atteso l’arrivo dello spacciatore. Operazione anti droga dei carabinieri nella cittadina del levante genovese.

I militari hanno scoperto nel corso di controlli, la presenza di un nascondiglio per la droga nel portone di un condominio ed hanno deciso di sorvegliare il locale per cercare di individuare il “proprietario” della droga.

Dopo la scoperta di due chili di droga, tra hashish e dosi di cocaina, i carabinieri hanno deciso di sorvegliare attentamente la zona ed in particolare il palazzo per vedere se lo spacciatore si facesse vivo per recuperare il piccolo tesoro. E così è stato e i militari, appostati nelle vicinanze, sono intervenuti bloccando un 20enne che è stato denunciato mentre la droga, sequestrata, è stata inviata alla distruzione.

