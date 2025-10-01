Genova, incidente mortale a Campi

Genova – Terribile incidente, questa mattina, in via Perlasca, nella zona di Campi. Per cause ancora da accertare uno scooter ed una vettura si sono scontrati frontalmente e l’uomo alla guida del mezzo a due ruote è morto a seguito delle terribili ferite riportate nell’impatto.

L’incidente nella zona di Campi dove sorgono i complessi commerciali e ancora non è chiara la dinamica dell’incidente. Al momento (ore 8,45) via Perlasca risulta chiusa al transito fra ponte di Cornigliano e ponte Romero

Secondo le prime informazioni la vittima, un uomo di 58 anni, stava percorrendo via Perlasca in sella al suo scooter quando, per cause da accertare, si è scontrato frontalmente con una vettura che procedeva nel senso contrario.

Un impatto violentissimo che ha sbalzato l’uomo e lo ha fatto cadere violentemente a terra.

Nell’urto l’uomo ha riportato gravissime ferite che non gli hanno lasciato scampo.

Subito soccorso da passanti che hanno immediatamente allertato il numero di emergenza 112, il motocislista è morto poco dopo l’arrivo dell’ambulanza.

Il corpo è stato trasferito all’obitorio per l’eventuale autopsia.

Ferito in modo leggero anche il conducente dell’auto che è stato trasferito all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena per accertamenti.

Il traffico della zona è andato in tilt a lungo e sono in corso i rilievi della polizia locale, sezione infortunistica, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

notizia in aggiornamento