mercoledì 1 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, questa sera nuova chiusura per via Pra'
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriPrà

Genova, questa sera nuova chiusura per via Pra’

Redazione Liguria
0

Cantiere cartelliGenova – Proseguiranno questa sera le chiusure di via Pra’ per i lavori al sistema di accesso al Bacino Portuale di Pra’-Voltri. A Partire dalle 21 di oggi, mercoledì 1 ottobre scatteranno nuovamente le modifiche alla viabilità previste dalla polizia locale.
La prima chiusura nella notte appena trascorsa e questa sera si ripete, dalle ore 21:00 alle ore 05:00.
Un’altra chiusura con viabilità modificata si avrà sabato 4 ottobre 2025 dalle ore 22:00 alle ore 03:00.
Questi i tratti interessati:
via Pra’, nel tratto compreso tra il civico 63 e la rampa di ingresso al casello autostradale di Genova Pra’:
1. divieto di transito pedonale
2. divieto di transito veicolare fatta eccezione per i mezzi di soccorso e per i mezzi del trasporto pubblico locale di AMT
via Pra’, nel tratto compreso tra il civico 63 e via alla Stazione di Voltri:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h;
2. divieto di transito veicolare per la direzione levante, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, per i mezzi del trasporto pubblico locale di AMT e per i veicoli diretti e/o provenienti dalle strade laterali, dalle proprietà carrabili autorizzate e dai civici presenti nel segmento stradale in oggetto
via alle Sorgenti Sulfuree:
limite massimo di velocità di 30 km/h.
Percorso alternativo consigliato:
Via Sorgenti Sulfuree → Via Cravasco → Via Ventimiglia e viceversa
Sul posto sarà presente personale della Polizia Locale per fornire informazioni e indicazioni.
Si raccomanda la massima attenzione alla segnaletica temporanea e alle deviazioni.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
meteo Liguria mercoledì 1 ottobre 2025

Meteo Liguria, diminuiscono le nuvole ma calano le temperature

Cronaca
Ikea

Genova, magazzino Ikea in tilt, ritardi nelle consegne

Cronaca
nave Zim Virginia proteste

La nave Zim Virginia accolta da fischi e clacson anche a...

Varie
pedofili pedo pornografia

Genova, madre picchiava i bambini, scoperta dalle telecamere

Cronaca