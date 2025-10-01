Genova, questa sera nuova chiusura per via Pra’

Genova – Proseguiranno questa sera le chiusure di via Pra’ per i lavori al sistema di accesso al Bacino Portuale di Pra’-Voltri. A Partire dalle 21 di oggi, mercoledì 1 ottobre scatteranno nuovamente le modifiche alla viabilità previste dalla polizia locale.

La prima chiusura nella notte appena trascorsa e questa sera si ripete, dalle ore 21:00 alle ore 05:00.

Un’altra chiusura con viabilità modificata si avrà sabato 4 ottobre 2025 dalle ore 22:00 alle ore 03:00.

Questi i tratti interessati:

via Pra’, nel tratto compreso tra il civico 63 e la rampa di ingresso al casello autostradale di Genova Pra’:

1. divieto di transito pedonale

2. divieto di transito veicolare fatta eccezione per i mezzi di soccorso e per i mezzi del trasporto pubblico locale di AMT

via Pra’, nel tratto compreso tra il civico 63 e via alla Stazione di Voltri:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h;

2. divieto di transito veicolare per la direzione levante, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, per i mezzi del trasporto pubblico locale di AMT e per i veicoli diretti e/o provenienti dalle strade laterali, dalle proprietà carrabili autorizzate e dai civici presenti nel segmento stradale in oggetto

via alle Sorgenti Sulfuree:

limite massimo di velocità di 30 km/h.

Percorso alternativo consigliato:

Via Sorgenti Sulfuree → Via Cravasco → Via Ventimiglia e viceversa

Sul posto sarà presente personale della Polizia Locale per fornire informazioni e indicazioni.

Si raccomanda la massima attenzione alla segnaletica temporanea e alle deviazioni.