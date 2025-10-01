San Colombano Certenoli, massacrò i genitori della ex: Andrea Bandini condannato a 9 anni

San Colombano Certenoli (Genova) – É stato condannato a 9 anni di carcere con la formula del rito abbreviato Andrea Bandini, il giovane di 25 anni che la sera del 9 giugno 2024 massacrò a colpi di roncola i genitori della ex fidanzata, nella loro abitazione a San Colombano Certenoli.

Le vittime, Angelo Imporzani e Karin Dupres, erano sopravvissute nonostante le gravi ferite. In seguito sono state sottoposte a diversi interventi chirurgici. Bandini quella sera aveva anche ucciso a coltellate il cane di famiglia.

Era già da diversi mesi prima delle atrocità commesse che il giovane aveva iniziato a perseguitare la ragazza, con la quale aveva avuto una relazione che era terminata da alcune settimane.

Bandini quella sera si era nascosto nel bosco intorno all’abitazione situata a Celesia, frazione di San Colombano Certenoli, attendendo il momento più indicato per fare irruzione nella casa, colpendo prima la donna e poi l’uomo.

Aveva poi rubato inizialmente l’auto della coppia per allontanarsi, proseguendo poi la sua fuga nel bosco. Dopo una notte e un giorno intero di ricerche, era stato ritrovato in un bar a Santo Stefano d’Aveto.

La pubblico ministero, Sabrina Monteverde, aveva richiesto una condanna di 13 anni di carcere. La giudice Camilla Repetto, però, ha considerato l’attenuante della seminfermità mentale: il giovane è stato condannato a 9 anni di reclusione per tentato omicidio.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]