giovedì 2 Ottobre 2025
Genova, incidente mortale in via Perlasca: 25enne indagato per omicidio stradale

Redazione Liguria
polizia locale autoGenova – Risulta indagato per omicidio stradale il giovane di 25 anni che ieri mattina si trovava a bordo dell’auto che ha travolto e ucciso il 58enne Stefano Pastorino in via Perlasca a Genova.
Mentre proseguono gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto, il giovane è stato sottoposto ad alcuni esami medici che non hanno evidenziato alcun tipo di alterazione. Nel suo sangue sono state trovate tracce di cannabinoidi, che indicherebbero un’assunzione avvenuta diverse ore prima – o addirittura giorni – rispetto al momento dell’incidente.
Il giovane avrebbe raccontato di aver avuto un colpo di sonno pochi secondi prima dell’impatto. Secondo i primi rilievi, la moto sarebbe stata tamponata violentemente dall’auto, prima di rimanere incastrata sotto il mezzo ed essere trascinata per diversi metri.
I sanitari del 118 che sono giunti sul posto hanno tentato a lungo di salvare la vita allo scooterista, purtroppo senza riuscirci. Anche il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale in codice verde.
