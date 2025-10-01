mercoledì 1 Ottobre 2025
Genova, incidente mortale in via Perlasca: la vittima è Stefano Pastorino

polizia locale autoGenova – È Stefano Pastorino il 58enne morto questa mattina a seguito del gravissimo incidente avvenuto in via Perlasca intorno alle 7:30.
Secondo le prime informazioni, anche se la dinamica del sinistro stradale è tuttora da chiarire e sono ancora in corso gli accertamenti degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto, l’auto e la moto incidentate viaggiavano nella stessa direzione quando la macchina avrebbe tamponato il mezzo a due ruote.
Alla guida dell’auto c’era un giovane di 25 anni, che avrebbe patito un colpo di sonno. La vettura avrebbe agganciato la moto trascinandola per almeno una decine di metri.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di salvare la vita al 58enne ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Anche il giovane alla guida dell’auto è stato soccorso e trasportato in codice verde all’ospedale.
Il traffico nella zona ha subito ripercussioni con via Perlasca che è rimasta chiusa fino a circa le ore 11:00 di questa mattina.
——————————————————————————————————
