giovedì 2 Ottobre 2025
Genova, rinviati i lavori: slitta la chiusura di via Balbi

Redazione Liguria
Via Balbi GenovaGenova – La chiusura alla circolazione veicolare di via Balbi che inizialmente era prevista per la serata di ieri al momento è slittata. A informare i cittadini è stato un messaggio che la Polizia Locale ha condiviso nella serata di ieri, proprio pochi minuti dopo le ore 21:00, annunciando dei sopraggiunti problemi tecnici che non hanno reso possibile l’inizio dei lavori: “Si informa la cittadinanza – si legge – che a causa di sopraggiunti problemi tecnici, l’intervento previsto in via Balbi relativo al sistema “Assi di Forza” del trasporto pubblico locale e la conseguente chiusura al traffico veicolare, inizialmente programmati a partire dalle ore 21 di oggi 1/10/2026, sono stati posticipati. La nuova data di avvio dei lavori sarà comunicata tempestivamente non appena disponibile”.
Con la nuova data di avvio dei lavori che sarà comunicata in seguito, dovrebbe cambiare anche la data nella quale era prevista la fine, che fino a ieri era il 3 gennaio.
——————————————————————————————————
