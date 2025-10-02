Influenza, aperte prenotazioni per vaccinazione alla Croce Bianca Genovese

Genova – Con i primi freddi di stagione aumentano i casi di influenza e i medici consigliano la vaccinazione per le persone anziane e quelle con malattie croniche o debilitanti.

Per agevolare la diffusione della campagna vaccinale si attivano anche i laboratori infermieristici dela Croce Bianca Genovese che hanno aperto le prenotazioni per poter effettuare il vaccino.

I centri disponibili si trovano:

Alla Foce, in piazza Palermo 29r con apertura dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 11:30

A Borgoratti in via Posalunga 66 B con apertura dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 10:30

Per prenotare occorre presentarsi di persona ai centri, portando la tessera sanitaria. Il personale raccoglie la prenotazione e predispone una lista che verrà utilizzata quando la Regione Liguria metterà a disposizione i vaccini.

Le persone verranno richiamate per fissare l’appuntamento vero e proprio.