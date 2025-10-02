Treni, lavori sul nodo di Genova: le modifiche alla circolazione del weekend

Liguria – Proseguono gli interventi di realizzazione del Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova con le attività a Genova Piazza Principe sotterranea per la realizzazione del Sestuplicamento tra Genova Piazza Principe e Brignole.

Per consentire le attività di cantiere, dalle 20 di venerdì 3 alle ore 20 di domenica 5 ottobre è prevista la chiusura della via sotterranea della tratta Genova Sampierdarena – Piazza Principe – Brignole e di un binario tra Genova Brignole e Genova Principe.

I collegamenti regionali arriveranno e partiranno dai binari di Genova Principe superficie e saranno rimodulati nel loro orario non effettuando la fermata di Genova Via di Francia; nella giornata di sabato i treni metropolitani della relazione Genova Voltri-Nervi non circoleranno. Modifiche di orario e limitazioni di percorso in altre stazioni per alcuni collegamenti delle relazioni: Acqui Terme – Genova Brignole, Arquata Scrivia – Genova Brignole, Torino Porta Nuova – Genova Brignole, Ventimiglia – Genova, Novi Ligure – Genova Brignole, Savona – Genova Brignole/Sestri Levante, Milano – Genova Brignole e Savona – Sestri Levante.

In particolare, sulla relazione Genova-Acqui Terme, alcuni treni regionali (R 12140, R 12142 , R 12143, R 12139 del 4 ottobre e R 12116, R 12115 del 5 ottobre) faranno capolinea nella stazione di Campo Ligure – Masone e non circoleranno nella tratta Campo Ligure – Genova Brignole dove l’impresa ferroviaria attiverà un servizio bus.

Inoltre, i treni R12070 e R12074 del giorno 4 e il treno R12022 del giorno 5 (Genova – Arquata S./Novi Ligure) modificheranno la traccia oraria con soppressione della fermata di Genova Sampierdarena e Genova Rivarolo.

