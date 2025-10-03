Busalla, nel weekend torna la Festa d’Autunno e la Sagra delle Trofie di Castagne

Busalla (Genova) – La fine dell’estate è più buona a Busalla dove, come sempre, la stagione delle foglie morte coincide con la Festa d’Autunno e la Sagra delle Trofie di Castagne: l’appuntamento quest’anno è per sabato 4 e domenica 5 ottobre, all’insegna della buona tavola e di tantissime iniziative disseminate lungo le vie del paese per l’intero weekend.

A farla da padrona, naturalmente, saranno le trofie di farina di castagne, preparate a mano dalla pasta fresca “Rina” e dalla gastronomia “Barattino” e servite, insieme ad altre specialità del territorio, alla sagra presso la tensostruttura coperta nell’area della Piccola velocità organizzata dai volontari della Pro Loco, il cui punto di ristoro sarà aperto sabato dalle ore 12:30 e dalle 19:30, e nuovamente domenica a pranzo.

L’adiacente piazza Colombo ospiterà invece il Villaggio Western, curato da Jeca Eventi: molte le attrazioni, dal toro meccanico alla corsa di cavalli a dondolo e al truccabimbi, spettacoli di Western Circus e ballo Country. Presenti anche un Saloon con birra Kamun e un bazar di articoli da gioco.

Le piazze del paese ospiteranno poi mercatini di espositori ed hobbisti mentre, nel solo pomeriggio di sabato 4 ottobre a partire dalle ore 15, ai Giardini Mameli si terrà la tradizionale Castagnata con vin brulé e dj set, il cui ricavato sarà devoluto alla parrocchia locale.

La Festa d’Autunno è organizzata dalla Pro Loco di Busalla con il patrocinio del Comune. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook Pro Loco Busalla. In caso di allerta meteo potrebbe essere garantito il funzionamento del solo punto di ristoro.——————————————————————————————————

