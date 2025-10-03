venerdì 3 Ottobre 2025
Genova, martedì senz’acqua a Sampierdarena: le vie coinvolte

Redazione Liguria
acqua, rubinetto,Genova – Quella di martedì 7 ottobre si prospetta una giornata di disagi per i residenti e i commercianti della zona del Campasso, nel quartiere genovese di Sampierdarena, che sarà coinvolta da alcuni lavori sulla rete idrica e dalla conseguente interruzione dell’acqua per gran parte della giornata.
I lavori sono in programma dalle ore 8:30 alle 18:30 e le vie coinvolte sono le seguenti:
– via del Campasso
– via Antonio Pellegrini
– via Silvio Spaventa
– via Sofonisba Anguissola
– via Vicenza
– vie limitrofe
“Abbassamenti di pressione – scrive Iren – potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente”.
