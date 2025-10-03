Giallo ad Imperia, uomo trovato ferito per strada muore in ospedale: indagini in corso

Imperia – Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per ricostruire quanto avvenuto ieri sera ad Imperia, dove un uomo di 58 anni è stato trovato con diverse ferite per strada ed è morto dopo l’arrivo all’ospedale.

L’uomo è stato trovato con evidenti ferite in via Allende. Le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito e i medici in ospedale non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso nonostante i tentativi di salvargli la vita.

La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine per chiarire quanto successo e ha disposto l’autopsia che dovrebbe fare chiarezza sulle cause del decesso: al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.

