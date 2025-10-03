Sciopero generale a Genova, chiusi casello di Genova Ovest e Sopraelevata

Genova – A Genova anche la Sopraelevata e il casello di Genova Ovest risultano al momento chiusi a causa delle manifestazioni inerenti allo sciopero generale previsto per tutta la giornata di oggi, venerdì 3 ottobre, indetto da Cgil e Usb per manifestare il proprio sostegno alla missione della Global Sumud Flotilla. In particolare, proprio in Sopraevata al momento si sta svolgendo un corteo in direzione dle centro della città.

A comunicare la chiusura della strada Aldo Moro, dopo che inizialmente era stata chiusa la rampa di via di Francia, è stata la polizia locale: prima è stata chiusa la carreggiata che viaggia in direzione ponente, poi anche quella verso levante.

Pesanti ripercussioni sul traffico nella zona anche a causa della chiusura del casello autostradale di Genova Ovest proprio in direzione del capoluogo. Le prime code si tanno accumulando nei pressi dell’uscita così come in prossimità del bivio tra l’A10 e l’A7, sempre in direzione Genova.

Inoltre, sempre a Genova, manifestazione in corso anche nel quartiere genovese di Molassana.

