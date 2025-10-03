Sciopero generale a Genova, in atto i primi cortei: disagi al traffico in città

Genova – Primi disagi al traffico questa mattina nel capoluogo dopo che sono state messe in atto le prime chiusure relative ai cortei previsti in tutta la giornata in vista dello sciopero generale proclamato da Usb e Cgil a sostegno della missione della Global Sumud Flotilla.

Come comunicato dalla polizia locale, le prime chiusure sono state messe in atto nella zona di Sampierdarena e di Principe, con ripercussioni già nella zona di Dinegro, in prossimità dell’uscita di Genova Ovest e lungo la Saopraelevata, con la chiusura prima della rampa di via di Francia e poi dell’intera strada Aldo Moro

La giornata si prospetta ricca di disagi al traffico in diverse zone del capoluogo: dopo i cortei studenteschi della mattinata partiti da via Balbi e piazza Montano e il successivo ritrovo presso varco Albertazzi, infatti, è previsto un corteo che si muoverà in direzione del centro città con destinazione finale in piazza De Ferrari.

