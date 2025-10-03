venerdì 3 Ottobre 2025
Sciopero generale a Genova, occupata la stazione di Principe

Genova – È arrivata fino alla stazione di Genova Piazza Principe che è stata occupata pochi minuti fa la manifestazione partita nel pomeriggio da varco Albertazzi e che ha raggiunto la destinazione.
I manifestanti hanno dichiarato occupata la stazione genovese e hanno confermato come non la abbandoneranno fino a quando non si avranno notizie sulle condizioni dei cittadini italiani che si trovavano a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla e che sono stati arrestati dalla marina israeliana.
