Sciopero generale, traffico ferroviario in tilt: ritardi e cancellazioni

Liguria – Giornata difficile per quanto riguarda i trasporti in tutta Italia dopo lo sciopero generale indetto a livello nazionale da Cgil e Usb per sostenere la missione della Global Sumud Flotilla. Tra le ripercussioni più pesanti ci sono quelle che riguardano il trasporto ferroviario, con pesanti disagi e ripercussioni che si sono avvertiti fin dalla mattinata odierna.

Lo sciopero del trasporto ferroviario, già previsto da diversi giorni, è iniziato alle ore 21:00 di ieri e proseguirà fino alle 20:59 di oggi, per un totale di 24 ore di sciopero.

Disagi e ripercussioni pesanti si registrano su tutta la linea, con pesanti ritardi e cancellazioni che riguardano anche i treni in partenza, arrivo o transito in Liguria.

Sono decine i pendolari che sono rimasti bloccati e lungo nei pressi delle banchine delle stazioni in attesa del passaggio di un treno.

