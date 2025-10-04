Genova, riaperto Lungo Bisagno Istria e Lungo Bisagno Dalmazia

Genova – Lungo Bisagno Istria e Lungo Bisagno Dalmazia riaperte al traffico in entrambe le direzioni, questa mattina, intorno alle 5, in anticipo sui tempi previsti, dopo la fine dei lavori di manutenzione eseguiti nella notte.

Il traffico era stato chiuso ieri notte, intorno all’1,30, tra Ponte Monteverde e Ponte Guglielmetti.