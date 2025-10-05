Andora, domato l’incendio divampato ieri pomeriggio

Andora (Savona) – Indagini in corso per l’incendio divampato nel tardo pomeriggio d ieri, sabato 4 ottobre, nei pressi della caserma dei carabinieri forestali.

Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco e dei volontari anti incendio che hanno spento le fiamme nella pineta e poi hanno lavorato alla bonifica e al controllo dei focolai per evitare che l’incendio potesse riprendere forza anche per il vento forte.

Decisivo per domare il rogo, l’intervento dell’elicottero antincendio giunto in supporto da Imperia.

In corso ora le indagini per chiarire l’origine del rogo e le eventuali responsabilità visto che non è possibile al momento escludere il gesto volontario di qualche piromane.