domenica 5 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, torna la Fiera di Cornigliano, viabilità modificata e divieti
Notizie LiguriaGenovaCronacaEventiQuartieriCornigliano

Genova, torna la Fiera di Cornigliano, viabilità modificata e divieti

Redazione Liguria
0

polizia locale GenovaGenova – Viabilità modificata oggi, dalle 8 del mattino sino alle 20 per la Fiera di Cornigliano che si svolge nella giornata di oggi, domenica 5 ottobre 2025, nell’omonimo quartiere del ponente genovese.
La polizia locale vigilerà sulle modifiche alla viabilità ed in particolare sul divieto di sosta in via Vetrano, via Verona e via Bertolotti.
Le bancarelle che partecipano alla manifestazione allestiscono gli stand con merci varie per accogliere il pubblico per l’intera giornata.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Incendio Prà, Cep Genova

Andora, domato l’incendio divampato ieri pomeriggio

Cronaca
meteo Liguria domenica 5 ottobre 2025

Meteo Liguria, ritorna il bel tempo ma con forti raffiche di...

Cronaca

Tragedia a Cogorno: marito trovato morto in casa, gravissima la moglie

Cronaca
Cantiere cartelli

Genova, riaperto Lungo Bisagno Istria e Lungo Bisagno Dalmazia

Cronaca