Genova – Viabilità modificata oggi, dalle 8 del mattino sino alle 20 per la Fiera di Cornigliano che si svolge nella giornata di oggi, domenica 5 ottobre 2025, nell’omonimo quartiere del ponente genovese.
La polizia locale vigilerà sulle modifiche alla viabilità ed in particolare sul divieto di sosta in via Vetrano, via Verona e via Bertolotti.
Le bancarelle che partecipano alla manifestazione allestiscono gli stand con merci varie per accogliere il pubblico per l’intera giornata.
Genova, torna la Fiera di Cornigliano, viabilità modificata e divieti
