Autostrade, nuovo incidente in A10: traffico paralizzato

Pietra Ligure (Savona) – Dopo quanto successo nelle prime ore della mattinata, l’Autostrada A10 continua ad essere protagonista di code e incidenti.

Questa volta il sinistro stradale sarebbe avvenuto in un tratto dove è presente un cambio di carreggiata nel tratto compreso tra Pietra Ligure e Finale Ligure. Al momento non è chiaro se l’incidente sia avvenuto frontalmente o se si sia trattato di un tamponamento, quel che è certo è che le ripercussioni sul traffico sono pesantissime in entrambe le direzioni: al momento le code hanno raggiunto una lunghezza di 5 chilometri, con mezzi pesanti e auto rimasti bloccati.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che sono al lavoro per prestare i soccorsi alle persone coinvolte e chiarire la dinamica di quanto successo. La persona rimasta ferita è stata trasportata in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

