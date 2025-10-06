Emergenza sanitaria in Valle Scrivia, Sanna: serve un’automedica h24

Busalla (Genova) – “Emergenza sanitaria in Valle Scrivia”. A denunciarla Armando Sanna, capogruppo del Partito Democratico alla Regione Liguria.

Secondo il consigliere regionale “serve un’automedica H24 perchè nonostante le promesse, la Regione Liguria non ha ancora attivato un servizio di automedica attivo 24 ore su 24 per Busalla e i comuni limitrofi”.

La preoccupazione riguarda la presenza dei cantieri sull’A7 che, secondo molti osservatori potrebbero rallentare i soccorsi mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini.

“Ho presentato una nuova interrogazione in Consiglio regionale – ha dichiarato Sanna – per chiedere impegni concreti e una data certa per l’attivazione del servizio. Non possiamo più aspettare: la salute dei cittadini non può essere messa in secondo piano.