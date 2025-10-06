Genova, entra in officina e colpisce meccanico con spray urticante

Genova – Ha aggredito un meccanico in una officina e gli ha spruzzato del liquido urticante negli occhi per poi fuggire.

Movimentato episodio ancora tutto da chiarire, quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 ottobre 2025, in un’attività di via Bezzecca a Sampierdarena.

Un uomo è entrato nella officina e si è diretto verso il titolare, un mezzanico, e gli ha scaricato in faccia il contenuto di una bomboletta spray anti aggressione.

L’uomo si è sentito male e ha iniziato ad urlare mentre altre persone fuggivano lasciando ol locale. Tra loro anche l’aggressore che si è allontanato in tutta fretta.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza e l’automedica del 118 e il ferito è stato medicato e poi condotto in ospedale per accertamenti.

Fortunatemente non si tratta di lesioni permanenti ma il forte bruciore e l’irritazione agli occhi hanno fatto temere il peggio.

Nel frattempo le forze dell’ordine sono risalite all’autore del gesto che è stato individuato e denunciato e dovrà spiegare le motivazioni dell’aggressione.