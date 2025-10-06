lunedì 6 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, entra in officina e colpisce meccanico con spray urticante
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSampierdarena

Genova, entra in officina e colpisce meccanico con spray urticante

Redazione Liguria
0

spray urticanteGenova – Ha aggredito un meccanico in una officina e gli ha spruzzato del liquido urticante negli occhi per poi fuggire.
Movimentato episodio ancora tutto da chiarire, quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 ottobre 2025, in un’attività di via Bezzecca a Sampierdarena.
Un uomo è entrato nella officina e si è diretto verso il titolare, un mezzanico, e gli ha scaricato in faccia il contenuto di una bomboletta spray anti aggressione.
L’uomo si è sentito male e ha iniziato ad urlare mentre altre persone fuggivano lasciando ol locale. Tra loro anche l’aggressore che si è allontanato in tutta fretta.
Sul posto è intervenuta l’ambulanza e l’automedica del 118 e il ferito è stato medicato e poi condotto in ospedale per accertamenti.
Fortunatemente non si tratta di lesioni permanenti ma il forte bruciore e l’irritazione agli occhi hanno fatto temere il peggio.
Nel frattempo le forze dell’ordine sono risalite all’autore del gesto che è stato individuato e denunciato e dovrà spiegare le motivazioni dell’aggressione.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Polizia Locale Genova agenti coppia inverno

Genova, travolge un bambino e scappa, individuato

Cronaca
Luigia Borelli Antonella omicidio trapano Genova

Delitto del trapano a Genova, niente DNA dell’indagato sullo strumento

Cronaca
Francesca Albanese

Genova, incontro con Francesca Albanese spostato ai Luzzati: prosegue la polemica

Cronaca
grifo elicottero 118

Tragedia a Ventimiglia, ruspa si ribalta e precipita nel vuoto: morto...

Cronaca