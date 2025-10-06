Genova, incontro con Francesca Albanese spostato ai Luzzati: prosegue la polemica

Genova – Non si terrà a Palazzo Ducale, ma ai Giardini Luzzati l’incontro con Francesca Albanese, relatrice speciale della Nazioni Unite sui territori palestinesi, che è attesa domani a Genova.

L’incontro è stato organizzato da Defence for Children, Amnesty International e dall’associazione dei Giuristi Democratici e vedrà la partecipazione, tra gli altri, della sindaca Silvia Salis.

Non mancano le polemiche da parte di alcune forze politiche e della comunità ebraica genovese: la data di domani, infatti, coinciderà con il secondo anniversario della strage del 7 ottobre, che causò la morte di circa 1200 persone. Sono le stesse comunità ebraiche a chiedere che l’incontro possa svolgersi in un’altra data, una soluzione oggettivamente difficile da attuare vista la fitta agenda di impegni della relatrice Onu e le difficoltà organizzative che stanno dietro ad un incontro di questo tipo.

Prima dell’incontro ai Luzzati, Albanese dovrebbe incontrare anche gli studenti che da diversi giorni occupano il rettorato dell’Università di Genova in via Balbi 5.

