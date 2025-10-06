Genova, travolge un bambino e scappa, individuato

Genova – E’ stato identificato e denunciato per omissione di soccorso il pirata della strada che ha travolto un ragazzino di 11 anni in via Rivarolo, lo scorso giovedì 2 ottobre.

So tratta di un pensionato di 78 anni che, causato l’incidente, non si è fermato a prestare soccorso al ragazzino ed è fuggito cercando di non farsi identificare.

Il ragazzino era stato soccorso e trasportato all’ospedale Gaslini dove, fortunatamente, i medici avevano escluso la presenza di lesioni gravi ma le indagini per individuare il colpevole sono scattate automatiche e la polizia locale ha esaminato alcuni pezzi dell’auto che si erano staccati al momento dell’impatto, risalendo al modello dell’auto e hanno esaminato le riprese video delle telecamere della zona sino a risalire alla targa del mezzo.

Il pensionato è stato raggiunto a casa ed è stato invitato negli uffici dove gli è stata contestata la condotta criminale.

Per il pensionato la denuncia per omissione di soccorso e per non essersi fermato a sincerarsi delle condizioni del ferito.

