lunedì 6 Ottobre 2025
Genova, travolge un bambino e scappa, individuato

Polizia Locale Genova agenti coppia invernoGenova – E’ stato identificato e denunciato per omissione di soccorso il pirata della strada che ha travolto un ragazzino di 11 anni in via Rivarolo, lo scorso giovedì 2 ottobre.
So tratta di un pensionato di 78 anni che, causato l’incidente, non si è fermato a prestare soccorso al ragazzino ed è fuggito cercando di non farsi identificare.
Il ragazzino era stato soccorso e trasportato all’ospedale Gaslini dove, fortunatamente, i medici avevano escluso la presenza di lesioni gravi ma le indagini per individuare il colpevole sono scattate automatiche e la polizia locale ha esaminato alcuni pezzi dell’auto che si erano staccati al momento dell’impatto, risalendo al modello dell’auto e hanno esaminato le riprese video delle telecamere della zona sino a risalire alla targa del mezzo.
Il pensionato è stato raggiunto a casa ed è stato invitato negli uffici dove gli è stata contestata la condotta criminale.
Per il pensionato la denuncia per omissione di soccorso e per non essersi fermato a sincerarsi delle condizioni del ferito.
