Sanremo, pirata della strada travolge 14enne sullo scooter e scappa: indagini in corso

Sanremo (Imperia) – Un incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 7:30, a Sanremo, dove una giovanissima di appena 14 anni che stava raggiungendo la scuola a bordo del suo scooter è stata travolta da un camion.

L’impatto ha causato la caduta della ragazza, che fortunatamente non avrebbe riportato ferite particolarmente gravi. Nonostante l’impatto e senza accertarsi delle condizioni della ragazza, il camionista non si è fermato per prestare soccorso.

La giovane si è inizialmente recata a scuola, salvo poi accusare alcuni dolori e raccontare quanto successo. É stata condotta all’ospedale Borea di Sanremo per svolgere gli accertamenti necessari.

Intanto, sono state avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire alla targa del mezzo pesante e all’identità dell’autista. Oltre alle testimonianze delle persone che in quei minuti si potevano trovare nella zona, saranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel tratto in questione.

