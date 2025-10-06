lunedì 6 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaSanremo, pirata della strada travolge 14enne sullo scooter e scappa: indagini in...
ImperiaCronaca

Sanremo, pirata della strada travolge 14enne sullo scooter e scappa: indagini in corso

Redazione Liguria
0

polizia locale sanremoSanremo (Imperia) – Un incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 7:30, a Sanremo, dove una giovanissima di appena 14 anni che stava raggiungendo la scuola a bordo del suo scooter è stata travolta da un camion.
L’impatto ha causato la caduta della ragazza, che fortunatamente non avrebbe riportato ferite particolarmente gravi. Nonostante l’impatto e senza accertarsi delle condizioni della ragazza, il camionista non si è fermato per prestare soccorso.
La giovane si è inizialmente recata a scuola, salvo poi accusare alcuni dolori e raccontare quanto successo. É stata condotta all’ospedale Borea di Sanremo per svolgere gli accertamenti necessari.
Intanto, sono state avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire alla targa del mezzo pesante e all’identità dell’autista. Oltre alle testimonianze delle persone che in quei minuti si potevano trovare nella zona, saranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel tratto in questione.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Santa Corona Pietra Ligure ospedale

Albenga, cade dalle scale in un ufficio: uomo in gravi condizioni

Cronaca
Fabrizio Segalerba Fiaip

Agenti Immobiliari, il genovese Fabrizio Segalerba nuovo presidente nazionale FIAIP

Cronaca
polizia auto squadra volanti

Genova, rapina sul bus una donna con in braccio un bimbo:...

Cronaca
carabinieri auto

Santa Margherita, dona quasi mezzo milione per i bambini siriani ma...

Cronaca