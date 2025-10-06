Tragedia a Ventimiglia, ruspa si ribalta e precipita nel vuoto: morto un operaio

Ventimiglia (Imperia) – Un nuovo tragico incidente sul lavoro in Liguria. É avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella frazione di Villatella, territorio comunale di Ventimiglia, dove un operaio di 60 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto mentre si trovava alla guida di una ruspa.

Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava su un terreno alla guida del mezzo che si è improvvisamente ribaltato precipitando nel vuoto per diversi metri.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Inutile, purtroppo, anche l’intervento dell’elicottero che avrebbe dovuto trasportare l’operaio all’ospedale.

Oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, nei pressi del cantiere in questione sono giunti anche i carabinieri e gli ispettori del lavoro che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

