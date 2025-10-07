Genova, nuovo stadio, Piciocchi: Genoa e Samp non hanno la forza necessaria

Genova – Genoa e Sampdoria non hanno le forze necessarie a realizzare il nuovo stadio. Ne è convinto Pietro Piciocchi, ex vicesindaco dell’amministrazione Bucci e guida dell’opposizione di centro-destra a Palazzo Tursi.

Lo ha dichiarato a Primocanale durante una trasmissione dell’emittente.

Dopo l’annuncio della sindaca Salis per un nuovo progetto per il restyling dello stadio Luigi Ferraris, Piciocchi, che aveva proposto una soluzione diversa, spara a zero sulla proposta che vedrebbe Genoa e Sampdoria impegnate direttamente e con fondi propri, nell’operazione.

“Credo – ha dichiarato Piciocchi in trasmissione – che Genoa e Sampdoria non abbiano la capacità per realizzare il nuovo stadio e per questo motivo noi avevamo immaginato un progetto per cui alle due società doveva essere affiancato un robusto sviluppatore immobiliare”.

Secondo il “piano” dell’ex vicesindaco la CDS, già impegnata – non senza perplessità e proteste – nell’operazione del Palasport avrebbe assunto un ruolo chiave anche nel progetto per la ricostruzione e ampliamento dello stadio.

“Credo che siamo tornati al punto di partenza – ha spiegato Picciocchi – ed ho depositato un interpellanza in consiglio comunale per sapere dalla sindaca Salis quali garanzie offrano Genoa e Sampdoria per un progetto così ambizioso”.

Perplessità condivise anche da una larga fetta della tifoseria che vede già in forte difficoltà la propria società sportiva, non certo ai livelli delle Big del Calcio italiano e teme che l’operazione possa avere contraccolpi anche sulle già non proprio floride casse societarie.

Dubbi anche da una parte della Cittadinanza che ricorda come, già in passato, il Comune sia stato costretto a intervenire economicamente, anticipando persino i pagamenti di bollette e servizi, sottraendo risorse preziose per servizi di ben altra importanza come i servizi sociali.

Cresce il numero delle persone che chiedono che il Calcio non debba essere sostenuto con denaro pubblico e che le società debbano trovare da sole le risorse per gli investimenti.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]