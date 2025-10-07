Genova, paura sul bus a Marassi: controllore aggredito da un passeggero

Genova – Ancora un’aggressione ai danni di un dipendente dei mezzi pubblici a Genova. L’episodio più recente in ordine cronologico è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio in via Canevari, nel quartiere genovese di Marassi, a bordo di un mezzo della linea 13.

A bordo dell’autobus sono saliti dei controllori per un esercizio di verifica dei biglietti, ma alla loro vista un passeggero ha improvvisamente spintonato uno di loro a terra e si è dato alla fuga. Nella concitazione, però, ha smarito il cellulare che è stato raccolto e consegnato alle forze dell’ordine.

Sono state avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e per risalire all’identità del malvivente, che ha fatto perdere le tracce poco dopo l’episodio.

Ferma condanna da parte del sindacato Orsa Tpl Genova, che ha denunciato l’episodio e ha giudicato ‘intollerabile’ la mancanza di telecamere a bordo di molti mezzi pubblici.

