Albenga, incidente sulla Sp 582: gravemente ferito un giovane

Albenga (Savona) – É di un giovane ferito in maniera grave il bilancio dell’incidente avvenuto ieri lungo la Strada Provinciale 582 tra Albenga e Cisano sul Neva, in direzione nord.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle ore 22:00 e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. L’incidente sarebbe avvenuto in maniera autonoma e a rimanere ferito è stato il conducente dell’unico mezzo coinvolto: soccorso e stabilizzato sul posto, è stato trasportato in codice rosso – quello di media gravità – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Al momento rimane da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Nel corso della serata, un altro incidente è avvenuto lungo la Sp 582. In questo caso, fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Infine, sempre nel savonese, ieri sera si è verificato un grave incidente a Cairo Montenotte: in questo caso i feriti sono quattro, di cui uno in gravi condizioni.

