Cairo Montenotte, incidente tra due auto: quattro feriti, uno è grave

Cairo Montenotte (Savona) – Un grave incidente si è verificato nella prima serata di ieri in corso Brigate Partigiane a Cairo Montenotte.

Il sinistro stradale ha coinvolto due macchine, che per cause ancora da verificare si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di quattro persone rimaste ferite, di cui una in maniera grave. Uno di loro ha rifiutato il trasporto in ospedale, mentre due sono stati soccorsi e trasportati in pronto soccorso in codice giallo, quello di media gravità. Infine, il ferito grave, che è stato trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno svolto gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo.

