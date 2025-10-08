mercoledì 8 Ottobre 2025
Cairo Montenotte, incidente tra due auto: quattro feriti, uno è grave

CarabinieriCairo Montenotte (Savona) – Un grave incidente si è verificato nella prima serata di ieri in corso Brigate Partigiane a Cairo Montenotte.
Il sinistro stradale ha coinvolto due macchine, che per cause ancora da verificare si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di quattro persone rimaste ferite, di cui una in maniera grave. Uno di loro ha rifiutato il trasporto in ospedale, mentre due sono stati soccorsi e trasportati in pronto soccorso in codice giallo, quello di media gravità. Infine, il ferito grave, che è stato trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.
Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno svolto gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo.
