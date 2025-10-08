mercoledì 8 Ottobre 2025
Calice Ligure, biker cade sul percorso Kill Bill 1 e resta ferito

Redazione Liguria
0

Soccorso alpino biker ferito loanoCalice Ligure (Savona) – Restano serie all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del biker sfortunato protagonista dell’ennesimo incidente sui sentieri dell’entroterra finalese.
L’uomo, un turista straniero, era in sella alla sua mountain bike e procedeva a velocità sostenuta sul percorso conosciuto come “Kill Bill 1”, quando, poco dopo le 17 è scivolato per cause ancora da accertare ed è caduto a terra con un impatto molto forte.
Fortunatamente altre persone hanno assistito all’incidente ed hanno subito chiamato il 112 per far intervenire i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino, l’automedica del 118 e il personale sanitario della Croce Verde di Finalborgo.
Raggiunto il punto dove si trovava il biker infortunato, l’uomo è stato soccorso e medicato e infine trasportato con la speciale barella sino alla strada dove è stato preso in consegna dall’ambulanza che lo ha trasferito all’ospedale in codice rosso, il più grave.
I medici hanno medicato una profonda ferita ad una gamba e diverse contusioni sul resto del corpo.
(Foto di Archivio)

