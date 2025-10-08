mercoledì 8 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, incidente moto-autobus a Marassi: 17enne all'ospedale
Notizie LiguriaGenovaCronacaMarassi

Genova, incidente moto-autobus a Marassi: 17enne all’ospedale

Redazione Liguria
0

Incidente moto bus MarassiGenova – Un incidente si è verificato intorno all’ora di pranzo di oggi in via Ricca nel quartiere genovese di Marassi.
Secondo le prime informazioni, a scontrarsi sarebbero state una moto e un autobus della linea 37, che si trovava a poche decine di metri dal capolinea. Ad avere la peggio è stato un giovane di appena 17 anni, che si trovava a bordo del mezzo a due ruote come passeggero: soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, è stato trasportato all’ospedale San Martino in codice giallo, quello di media gravità. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Non risulterebbero feriti, invece, né il guidatore della moto e nemmeno l’autista o i passeggeri dall’autobus.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica del sinistro stradale e al tempo stesso hanno gestito il traffico che si è formato nella zona.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
marassi strade bloccate stadio

Stadio, la Genova Stadium conferma il progetto per la riqualificazione del...

Cronaca
Polizia auto volanti

Genova, paura sul bus: scappa dai controllori e aggredisce gli agenti,...

Cronaca
Portofino

Portofino, furto da 5.000 euro in una boutique: denunciati due uomini

Cronaca
Genova protesta Global Sumud Flotilla

Genova, altra Flotilla intercettata da Israele: oggi alle 18 manifestazione a...

Cronaca