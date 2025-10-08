Genova, incidente moto-autobus a Marassi: 17enne all’ospedale

Genova – Un incidente si è verificato intorno all’ora di pranzo di oggi in via Ricca nel quartiere genovese di Marassi.

Secondo le prime informazioni, a scontrarsi sarebbero state una moto e un autobus della linea 37, che si trovava a poche decine di metri dal capolinea. Ad avere la peggio è stato un giovane di appena 17 anni, che si trovava a bordo del mezzo a due ruote come passeggero: soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, è stato trasportato all’ospedale San Martino in codice giallo, quello di media gravità. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Non risulterebbero feriti, invece, né il guidatore della moto e nemmeno l’autista o i passeggeri dall’autobus.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica del sinistro stradale e al tempo stesso hanno gestito il traffico che si è formato nella zona.

