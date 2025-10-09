giovedì 9 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaEventiA Palazzo Ducale c'era una volta il Genoashire e i magnifici giardini
Notizie LiguriaGenovaEventi

A Palazzo Ducale c’era una volta il Genoashire e i magnifici giardini

Redazione Liguria
0

Villa Serra di Comago GenovaGenova – In pochi lo sanno ma i giardini delle grandi ville genovesi hanno avuto un rapporto strettissimo con i “colleghi” inglesi. Se ne parla questa sera, a Palazzo Ducale , nella conferenza “C’era una volta il Genoashire, la grande stagione dei giardini paesaggistici” che coinvolge studiosi ed esperti del settore per ripercorrere le trasformazioni urbane, architettoniche e paesaggistiche che hanno segnato la città nell’Ottocento.
Matteo Frulio illustrerà il ruolo di primo piano che ebbe Genova nell’ispirare i primi teorici britannici del giardino “all’inglese”. In parallelo, architetti come Andrea Tagliafichi, Carlo Barabino e Michele Canzio seppero reinterpretare gli spunti d’oltremanica per la creazione di giardini purtroppo perduti, come Villa Lomellini a Multedo, e di quelli fortunatamente conservati come Villa Pallavicini a Pegli e Villa Galliera a Voltri. Matteo Frulio è docente ed esperto di giardini storici, già direttore del Parco di Villa Duchessa di Galliera.
Il calendario degli incontri proseguirà il 16 ottobre 2025 con Genova sotto vetro. Il verde urbano tra coltivazione e contemplazione di Caterina Tamagno, che illustrerà la trasformazione del paesaggio urbano genovese nel corso dell’Ottocento e il ruolo sempre più centrale del verde, sospeso tra gusto per l’esotico e desiderio di contemplazione estetica.

Il ciclo si concluderà il 6 novembre con Parigi a Genova. Influssi d’Oltralpe in una città che si reinventa, la conferenza di Jacopo Baccani, curatore del ciclo ideato in occasione di Genova e l’Ottocento. Un viaggio attraverso le influenze francesi che hanno contribuito a ridefinire l’identità architettonica e urbana della Genova ottocentesca.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Tribunale La Spezia

La Spezia, bidello condannato a tre anni per molestie a studentesse

Cronaca
Gaza bombardamenti

Genova, questa sera la fiaccolata per Gaza in piazza Colombo

Cronaca
artificieri artificiere esplosivo

La Spezia, residuati bellici tra la spazzatura e scatta l’allarme bomba

Cronaca
lettera Dazn

Dazn scrive agli utenti pirata: 500 euro per evitare conseguenze legali

Cronaca