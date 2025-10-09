giovedì 9 Ottobre 2025
Domenica torna la Sagra della Castagna di Crocefieschi

Redazione Liguria
Sagra della Castagna CrocefieschiCrocefieschi (Genova) – Torna domenica 12 ottobre la Sagra della Castagna di Crocefieschi, giunta quest’anno alla 46a edizione.
Il programma prevede l’inizio dell’evento a partire dalle 12:30: fin da subito saranno presenti stand gastronomici, con la possibilità di mangiare polenta, salamini, patate fritte, spezzatino, fagioli alla messicana, crepes, e frisceu. Alle 15:30, invece, inizierà la distribuzione delle attese ‘rustie’ e di panini con la mostardella.
Non mancheranno stand musicali, oltre che mercatini di hobbistica e antiquariato presenti tra le vie del paese. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Crocefieschi e gli organizzatori fanno sapere che, in caso di maltempo, la Sagra potrebbe essere spostata alla domenica successiva.
——————————————————————————————————
