Genova, linea Sampierdarena-Voltri inaugurata ma ancora disagi

Treno Rock PopGenova – Pochi giorni fa l’inaugurazione del raddoppio dei binari sulla linea Sampierdarena – Voltri e oggi ancora disagi per chi utilizza i treni per gli spostamenti.
I pendolari hanno segnalato questa mattina che il treno metropolitano è partito in ritardo come avviene ormai da tempo per dare precedenza al convoglio diretto a Savona, anch’esso in consueto ritardo.
Un’altra “sosta” è stata fatta a Genova Prà per consentire il transito di un altro treno ed ha accumulato altro ritardo.
I pendolari si domandano perché inaugurare il tratto se poi il risultato, sul piano degli orari, non sembra essere cambiato.

