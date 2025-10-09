Genova, stalking alla ex, invia foto intime ad amici e parenti, indagato

Genova – Dovrà rispondere di stalking e revenge porn il 64enne denunciato da una donna che per mesi è stata bersagliata da continue chiamate, messaggi minacciosi e poi ha scoperto che venivano diffuse ad amici e parenti foto scattate nei momenti di intimità.

La vicenda inizia con una relazione extraconiugale tra la vittima e il suo persecutore. La donna però tronca la relazione e l’uomo, che non ha accettato la fine della storia, ha iniziato a diventare sempre più insistente ed ossessivo.

Prima ha perseguitato la donna con messaggi e presentandosi improvvisamente nei luoghi che frequentava e poi ha iniziato ad inviare immagini intime della donna ai suoi familiari, agli amici e persino al datore di lavoro.

La donna, ormai stremata per la situazione e preoccupata per i messaggi che le arrivavano anche da sconosciuti cui era stato fornito il suo numero di telefono, ha deciso di denunciare tutto alla polizia che, in breve, ha identificato e denunciato l’indagato.

L’uomo è ora sotto processo con le ipotesi di accusa di stalking e revenge porn e se giudicato colpevole rischia il carcere e di dover risarcire con cifre rilevanti la vittima che ora cerca di ricostruirsi una vita senza l’incubo della persecuzione.

