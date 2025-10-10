Autostrade, tamponamento in A10: una donna ferita e lunghe code

Ventimiglia (Imperia) – Un incidente si è verificato nella seconda metà della mattinata odierna lungo l’Autostrada A10. É accaduto nei pressi di Ventimiglia, nella carreggiata che viaggia verso il confine con la Francia.

A rimanere coinvolte sarebbero state almeno due vetture e ad avere la peggio una donna di circa 50 anni che si trovava alla guida di una delle due auto e che a seguito dell’impatto ha riportato alcuni traumi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. La donna ferita è stata soccorsa e trasportata in codice giallo – di media gravità – all’ospedale di Bordighera. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Gli agenti della polizia stradale giunti sul posto hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Intanto, pesanti ripercussioni sul traffico: si segnalano circa 3 km di coda nel tratto in questione. Sempre in direzione ovest, questa volta causa lavori, si registrano anche 2 km di coda tra Orco Feglino e Finale Ligure.

Infine, i lavori (questa volta relativi al nodo di Busalla) sono la causa anche dei 3 km di coda segnalati in A7 nel tratto compreso tra il casello di Genova Bolzaneto e quello di Busalla, lungo la carreggiata che viaggia in direzione nord.

