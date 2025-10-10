Caos Autostrade e rincari in arrivo: Sanna (PD): aumenti inaccettabili

Genova – Aumento dei pedaggi del 6% e cantieri che da tre anni trasformano in un incubo i viaggi sulle autostrade della Liguria. Irricevibili, secondo il capogruppo PD in Regione Liguria Armando Sanna, gli annunciati rincari per l’utilizzo delle autostrade.

“Il previsto aumento dei pedaggi fino al 6% – ha dichiarato Sanna – è una provocazione irricevibile per un territorio che da anni subisce disagi continui a causa di una cantieristica senza fine”.

“Invece degli aumenti – prosegue il consigliere regionale – servono sospensioni o riduzioni dei costi per chi è costretto ogni giorno a fare i conti con code, rallentamenti e carreggiate chiuse. Basta penalizzare cittadini, lavoratori e le imprese”.

Il rappresentante del Partito Democratico ha chiesto a Regione e Governo di chiarire la loro posizione.

“Stanno davvero valutando di sostenere questo piano? – domanda Sanna – Noi del PD, con i colleghi alla Camera e in Regione, diciamo No con forza. Serve rispetto per la Liguria e per il diritto alla mobilità.