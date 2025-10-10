Genova, auto va a sbattere in corso Europa: traffico e code

Genova – Un incidente si è verificato intorno all’ora di pranzo di oggi, venerdì 10 ottobre, in corso Europa. É avvenuto a poche decine di metri di distanza dall’AC Hotel, lungo la carreggiata che viaggia in direzione levante.

Secondo le prime informazioni, la persona alla guida dell’auto avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo andando a sbattere contro un palo. Nonostante la violenza dell’impatto, non risultano persone rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno ricostruito la dinamica di quanto accaduto e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona: al momento si registrano code e rallentamenti in corso Europa e nelle vie limitrofe alla zona coinvolta dall’incidente.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]