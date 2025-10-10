venerdì 10 Ottobre 2025
Genova, auto va a sbattere in corso Europa: traffico e code

Redazione Liguria
Incidente corso EuropaGenova – Un incidente si è verificato intorno all’ora di pranzo di oggi, venerdì 10 ottobre, in corso Europa. É avvenuto a poche decine di metri di distanza dall’AC Hotel, lungo la carreggiata che viaggia in direzione levante.
Secondo le prime informazioni, la persona alla guida dell’auto avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo andando a sbattere contro un palo. Nonostante la violenza dell’impatto, non risultano persone rimaste ferite.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno ricostruito la dinamica di quanto accaduto e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona: al momento si registrano code e rallentamenti in corso Europa e nelle vie limitrofe alla zona coinvolta dall’incidente.
