Genova, cinghiate e offese alla moglie davanti ai figli, arrestato

Genova – Cinghiate, con la cintura dei pantaloni e umiliazioni anche davanti ai figli piccoli. Accadeva quasi quotidianamente – secondo le ricostruzioni degli in quirenti – in un appartamento di Sestri Ponente dove vive una famiglia originaria del Bangladesh arrivata in Italia con il lavoro alla Fincantieri.

La donna sopportava da anni ma l’ultima aggressione del marito padrone è stata particolarmente violenta e la donna è finita in ospedale dove non ha potuto nascondere le ferite e, sostenuta dal personale medico, ha raccontato delle botte e delle violenze.

E’ subito scattato il codice rosso, la particolare procedura di protezione prevista per i casi di violenza sulle donne e familiare e l’uomo è stato allontanato da casa e denunciato.

Il 52enne picchiava la moglie anche di fronte ai bambini piccoli e la umiliava con frasi e offese che resteranno indelebili nella memoria della donna ma anche in quella dei figli.

I segni sul corpo della donna saranno le prove di accusa più forti e l’uomo rischia il carcere per diverso tempo oltre a perdere il lavoro per la vicenda giudiziaria che ne seguirà.

La donna verrà invece accompagnata in un percorso di recupero che potrebbe aiutarla a dimenticare “regole” e norme non scritte che, nel suo paese come purtroppo nel nostro, limitano pesantemente la libertà e l’autonomia delle donne, anche vittima di violenza.

Nei prossimi giorni il “caso” finirà davanti ai giudici che decideranno se rinviare a giudizio l’uomo e il futuro dei figli.

