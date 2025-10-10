Genova, operazione anti-droga nel centro storico: arrestate 20 persone

Genova – Questa mattina il personale della Polizia Locale di Genova ha provveduto a dare esecuzione ad una serie di ordinanze di custodia cautelare nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Genova che ha visto un totale di 32 indagati impegnati a vario titolo nel traffico di cocaina e crack nel territorio del centro storico cittadino.

L’indagine, nata alla fine del 2023, ha avuto ad oggetto l’analisi del traffico di stupefacenti gestito e organizzato da una coppia di coniugi stranieri originari del Senegal e domiciliati all’interno del centro storico. Le indagini hanno consentito di appurare che la coppia riforniva di cocaina e crack numerosi spacciatori operanti nei vicoli della città vecchia e nel quartiere di Sampierdarena utilizzando come base di spaccio sia la propria abitazione che, in particolare, un locale situato nel quartiere di Sampierdarena.

I due, infatti, erano soliti rifornire gli spacciatori acquirenti all’interno del locale, lontano dalle piazze di spaccio del centro storico, così da evitare più pregnanti controlli e destare meno sospetti.

Le indagini, sviluppatesi grazie anche all’utilizzo di intercettazioni ambientali all’interno del ristorante etnico, hanno consentito di registrare le modalità di svolgimento del traffico di stupefacenti. Le attività tecniche hanno evidenziato come la coppia operasse all’interno del locale, spesso alla presenza della figlia neonata, occultando lo stupefacente sulla propria persona nonché nella cucina dell’esercizio.

Gli spacciatori, dopo aver ricevuto lo stupefacente, si recavano in centro storico per gli incontri con i clienti, in particolare nella zona di via di Pré e della Darsena. Nell’ambito dell’indagine sono stati effettuati arresti in flagranza e numerosi sequestri di sostanza e denaro.

Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha disposto 20 arresti, un obbligo di firma quotidiano e un divieto di dimora in Genova e provincia misure non custodiali, dieci denunce in stato di libertà. Si è proceduto a perquisizioni personali e locali che hanno consentito il sequestro di denaro e stupefacente.

L’esecuzione delle ordinanze ha visto l’impiego di oltre 80 agenti ed ufficiali della Polizia Locale di Genova.

