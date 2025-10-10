Genova, traffico nel caos in corso Sardegna per l’Expo

Genova – Traffico nel caos in corso Sardegna, nel quartiere di San Fruttuoso, per le auto posteggiate in sosta selvaggia davanti all’ex Mercato Ortofrutticolo.

Gli stand allestiti per l’Expo dei prodotti tipici, organizzato da Coop Liguria, hanno occupato gli spazi normalmente adibiti ai posteggi e le auto hanno occupato ogni spazio libero, parcheggiando sulla pista ciclabile e riducendo di fatto le corsie disponibili.

Sosta selvaggia e nessun controllo che si uniscono ad un attraversamento continuo sulle strisce pedonali e che interrompono continuamente il passaggio, costringendo le auto a soste a singhiozzo che provocano code e rallentamenti.

Roventi le proteste dei residenti della zona e di chi percorre il tratto di strada diretto alle zone di Marassi e della Valbisagno.

“Non si capisce – spiegano i residenti – perché si autorizzino eventi di questo tipo senza prevedere una presenza costante della polizia locale. Senza parcheggi la gente pensa di poter lasciare auto e scooter in ogni angolo”.

A protestare anche chi viaggia in bici e si ritrova costretto a passare tra le auto e gli scooter che sfrecciano tentando ogni passaggio pur di evitare la coda.

La pista ciclabile – in realtà un’area “mista” destinata alle auto ed alle biciclette – è completamente occupata dalle auto in sosta vietata per tutta la lunghezza dell’ex mercato ortofrutticolo. Un pericolo anche per i pedoni, costretti ad attraversare “sbucando” letteralmente tra le auto in sosta selvaggia.