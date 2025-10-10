Orco Feglino, in fiamme autobus della TPL

Orco Feglino (Savona) – Ha visto uscire del fumo dal retro dell’autobus che stava guidando e si è immediatamente fermato ed il mezzo poco dopo era completamente avvolto dalle fiamme.

Molta paura ma fortunatamente nessun ferito grave, questa mattina, per l’incendio che ha completamente distrutto un bus della TPL che viaggiava tra Fegliono e Orco, nel savonese.

Il conducente ha capito che qualcosa non andava ed ha accostato per poi scendere ed accorgersi che le fiamme stavano uscendo dal retro del mezzo e si sono velocemente estese a tutto il mezzo.

L’arrivo dei vigili del fuoco, chiamati dal conducente dell’autobus, ha permesso di spegnere il rogo ed evitare che le fiamme si estendessero all’ambiente circostante ma per il veicolo della TPL era ormai troppo tardi ed è andato completamente distrutto.

Rimossa la carcassa annerita, il traffico ha ripreso normalmente.

Fortunatamente il mezzo viaggiava senza passeggeri ma lo spavento per il conducente è stato grande.

Ora si cerca di capire cosa abbia causato il rogo che sembra partito dal vano motore che si trova proprio in coda al mezzo.