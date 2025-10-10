venerdì 10 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaOrco Feglino, in fiamme autobus della TPL
Notizie LiguriaSavonaCronacaNotizie in evidenza

Orco Feglino, in fiamme autobus della TPL

Redazione Liguria
0

autobus fiamme Orco Feglino TPLOrco Feglino (Savona) – Ha visto uscire del fumo dal retro dell’autobus che stava guidando e si è immediatamente fermato ed il mezzo poco dopo era completamente avvolto dalle fiamme.
Molta paura ma fortunatamente nessun ferito grave, questa mattina, per l’incendio che ha completamente distrutto un bus della TPL che viaggiava tra Fegliono e Orco, nel savonese.
Il conducente ha capito che qualcosa non andava ed ha accostato per poi scendere ed accorgersi che le fiamme stavano uscendo dal retro del mezzo e si sono velocemente estese a tutto il mezzo.
L’arrivo dei vigili del fuoco, chiamati dal conducente dell’autobus, ha permesso di spegnere il rogo ed evitare che le fiamme si estendessero all’ambiente circostante ma per il veicolo della TPL era ormai troppo tardi ed è andato completamente distrutto.
Rimossa la carcassa annerita, il traffico ha ripreso normalmente.
Fortunatamente il mezzo viaggiava senza passeggeri ma lo spavento per il conducente è stato grande.
Ora si cerca di capire cosa abbia causato il rogo che sembra partito dal vano motore che si trova proprio in coda al mezzo.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
cane bagagliaio

Genova, cagnolini chiusi nel bagagliaio di un’auto a Quinto, salvati

Varie
polizia locale Genova

Genova, operazione anti droga della Polizia Locale in corso

Cronaca
Gaza bombardamenti

Genova, manifestazione pro Palestina e blocco delle navi per Israele

Cronaca
violenza

Genova, cinghiate e offese alla moglie davanti ai figli, arrestato

Cronaca