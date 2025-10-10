venerdì 10 Ottobre 2025
Meteo Liguria, ancora tempo stabile e soleggiato

Redazione Liguria
0

meteo Liguria venerdì 10 ottobre 2025Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo continua a bloccare l’arrivo di perturbazioni atlantiche sul Nord Italia e la Liguria e fino a lunedì 13 ottobre le previsionii danno tempo stabile e soleggiato e temperature superiori alla media stagionale.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 10 ottobre 2025:
Cielo sereno su tutta la regione e per l’intera giornata. Da segnalare possibili banchi di nebbia al mattino nelle vallate più interne dei versanti padani in rapido dissolvimento. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo.
Venti moderati da nord con qualche rinforzo nelle vallate centro-occidentali al mattino.
Mare stirato sotto costa, mosso al largo
Temperature in aumento le minime lungo le coste, massime stazionarie o in lieve aumento
Sulla costa temperature minime previste tra +14°C/+17°C e massime tra +22°C/+24°C.
Nell’interno previste temperaure minime tra 1°C/+11°C e massime tra +16°C/+20°C.

