Albenga, malore in macchina, morta una donna di 82 anni

Albenga (Savona) – Sarà molto probabilmente l’autopsia a chiarire le cause del decesso improvviso avvenuto ieri pomeriggio, in macchina, di una pensionata di 82 anni.

La donna viaggiava a bordo dell’auto della figlia quando, per cause ancora da accertare, si è improvvisamente sentita male perdendo conoscenza.

La persona al volante ha fermato immediatamente l’auto ed ha chiesto aiuto ma i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvare la vita alla pensionata.

L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 16, con l’auto che viaggiava tra via al Piemonte e viale Martiri della Foce.

La pensionata si è improvvisamente sentita male e la figlia, che guidava la macchina, ha subito accostato cercando di prestare soccorso alla madre e per chiamare il 112 ma per la donna non c’è stato nulla da fare e i tentativi di rianimazione sono stati inutili.