Caos Autostrade, Tir fermo in A7, code e proteste

Busalla (Genova) – Un tir fermo sull’autostrada A7 Genova – Milano e il traffico va in tilt con oltre 6 km di coda.

Ancora una mattinata no per automobilisti e trasportatori sulla A7 dove, questa mattina, si sono formate code e rallentamenti a causa di un Tir in avaria che ha bloccato l’unica corsia rimasta, causa lavori, nel tratto tra Genova Bolzaneto e l’uscita di Busalla.

Molte le proteste anche perchè i cartelli di segnalazione davano 3 km di coda mentre le segnalazioni ne darebbero oltre 6.

Le auto e i Tir incolonnati sono stati costretti a superare i “biriilli” sulla corsia chiusa per lavori per poter oltrepassare il mezzo fermo prima che arrivasse l’intervento dei mezzi di soccorso.

I timori dei residenti della zona e dei tanti pendolari che usano l’autostrada per recarsi al lavoro si stanno drammaticamente materializzando e a gran voce si chiede almeno la gratuità del tratto per tutto il periodo dei lavori.