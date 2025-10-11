Genova, giovane cade da un muraglione in corso Italia

Genova – Ancora un intervento di soccorso, in corso Italia, per un giovane caduto da un muraglione.

E’ successo nella notte sul lungomare che collega i quartieri della Foce e di Albaro, nel levante cittadino.

Intorno alla mezzanotte alcuni passanti hanno visto cadere il ragazzo ed hanno chiamato il numero di emergenza 112 chiedendo l’intervento dei soccorsi.

I vigili del fuoco hanno ricevuto la richiesta di intervento per recuperare il giovane caduto in circostanze ancora tutte da chiarire, dal muraglione.

Inizialmente sembrava che le condizioni del ragazzo fossero critiche ed è scattato il codice rosso, il più grave, ma fortunatamente, all’arrivo dell’automedica del 118, il personale ha potuto accertare che le condizioni erano meno gravi del previsto.

Non si tratta del primo incidente di questo tipo che si registra in corso Italia, nella zona delle discoteche e dei locali.

In alcuni casi si tratta di tentativi di entrare nei locali aggirando code e cassa ma, in altri, le bevute eccessive o l’uso di sostanze hanno avuto un ruolo negli incidenti.

Gli accertamenti sulla vicenda avvenuta nella notte sono in corso.

notizia in aggiornamento